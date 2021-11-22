Россия за 10 месяцев увеличила в 2,64 раза поставки трубопроводного газа в Китай

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе - октябре увеличились в годовом исчислении примерно в 2,64 раза, превысив 5,94 млн тонн. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, динамика оказалась примерно такой же, как и за январь - сентябрь. Общая стоимость закупок Китаем у России этого вида энергоносителя за 10 месяцев составила $1,1 млн (увеличение в 2,13 раза).

По данным ведомства, среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину первое место продолжает занимать Туркмения: за указанный промежуток времени КНР импортировала из этой страны 19,79 млн тонн на $5,38 млрд. На втором месте по объему поставок стоит Россия, за ней следует Казахстан (3,73 млн тонн на $865,01 млн), а затем Узбекистан (2,57 млн тонн на $601,27 млн) и Мьянма (2,53 млн тонн на $1,16 млрд).

Согласно опубликованной статистике, ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Китаю в январе - октябре была Австралия (25,7 млн тонн на $11,43 млрд), за ней следуют США (7,03 млн тонн на $3,88 млрд), Малайзия (7,02 млн тонн на $3,05 млрд) и Катар (7 млн тонн на $3,21 млрд). Россия по импорту СПГ в КНР занимает шестое место (3,77 млн тонн на $2,06 млрд), уступая пятую строчку Индонезии (4,16 млн тонн на $1,82 млрд).

По статистике ГТУ, в 2020 году ведущим поставщиком трубопроводного газа для нужд экономики Китая была Туркмения, доля которой составила порядка 60% (20,7 млн тонн) от суммарного объема импорта этого энергоносителя Пекином. Россия за тот же промежуток времени экспортировала в КНР порядка 2,96 млн тонн на $636,34 млн.