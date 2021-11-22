"Ъ": банки зафиксировали рост мошеннических звонков от роботов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Финансовые организации зафиксировали рост мошеннических звонков от роботов. Их количество достигает 90% от общего числа звонков злоумышленников, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой представителей банковского сектора.

Источник в одном из пяти ведущих банков рассказал изданию, что девять из 10-ти звонков злоумышленников клиентам банков роботизированы. Другой источник в банковском секторе также подтвердил увеличение жалоб клиентов на мошеннические звонки с использованием роботов-помощников. Данная тенденция возникла после внедрения банками голосовых помощников для общения с клиентами, пояснил изданию управляющий RTM Group Евгений Царев.

Как сообщили газете в Тинькофф-банке, использование роботов позволяет мошенникам заручиться доверием клиентов банков, которым кажется, что они с ботом из службы безопасности банка. В ВТБ уточнили "Коммерсанту", что обзвоны с использованием роботов легко организуются, потому что услуги автоинформаторов все чаще включаются в стандартный пакет услуг договоров офисной телефонии.

В то же время в ЦБ рассказали о важности повышения финансовой грамотности населения и отметили активную работу по блокировке мошеннических номеров. Кроме того, ЦБ не располагает данными о количестве роботизированных атак.

Минцифры, в свою очередь, уточнили, что совместно с ЦБ осуществляют мониторинг по противодействию телефонным преступлениям и в 2022 году запустят образовательный проект по повышению цифровой грамотности россиян.