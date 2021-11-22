ТМХ привлечет зарубежных поставщиков для создания топливных элементов водородных поездов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привлечет зарубежных поставщиков для создания топливных элементов для пилотного проекта водородных поездов и их запуску на полигоне на Сахалине к 2024 году. Об этом в рамках Российско-Германского отраслевого форума заявил старший вице-президент "Дизельных двигателей" (входят в Transmashholding International AG, которые принадлежат ТМХ) Ханс Юрген Вид.

"Мы работаем с поставщиками из-за границы, потому что это касается топливных элементов и интеграции в общие решения - отдельные элементы должны быть высоконадежными", - сказал он.