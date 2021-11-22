Siemens и РЖД разработают высокоскоростной поезд со средней скоростью 360 км/ч

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Siemens и РЖД подписали контракт на разработку высокоскоростного поезда, который будет использоваться для перевозок по ВСМ Москва - Санкт-Петербург с 2028 года. Об этом сообщил президент Siemens в России Александр Либеров, выступая на Российско-германском отраслевом форуме.

"Мы совместно с российским партнером разрабатываем новый продукт. Им как раз является высокоскоростной поезд, который будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом со средней скоростью 360 км/ч. Это серьезная скорость, до нее разгоняется самолет при взлете. <...> Сейчас такая работа начата (по подбору поставщиков - прим. ТАСС). Мы прошли первый этап, недавно подписали соглашение с РЖД, причем мы начали разработку этого поезда, не имея никакого контракта, <...> сейчас мы подписали контракт и концепция поезда уже подходит к завершению и начинается настоящая разработка", - сказал он, добавив, что поезд будет производиться на заводе "Уральские локомотивы".

В ноябре РЖД сообщали, что АО "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" (совместное предприятие холдинга "РЖД" и АО "Синара - транспортные машины") и компания Siemens Mobility подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта разработки и производства нового высокоскоростного электропоезда для эксплуатации на высокоскоростных железнодорожных магистралях в Российской Федерации.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что строительство основного хода ВСМ Москва - Санкт-Петербург пока остается под вопросом. При этом въезды и выезды из Санкт-Петербурга и Москвы точно будут построены. Уже строится вход в Москву (Крюково - Москва), также будет начато строительство входа в Санкт-Петербург (Обухово - Санкт-Петербург), отмечал Хуснуллин. По словам вице-премьера, дальнейшее будущее ВСМ зависит от наличия финансовых возможностей и "политического решения".

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы финансирование проекта ВСМ не предусматривалось, но сам проект планировалось завершить к 2027 году. В РЖД ранее отмечали, что планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство - в 2027 году.