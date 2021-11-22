Мобильный интернет появится минимум в 100 малых населенных пунктах Удмуртии в 2022 году

ТАСС, 22 ноября. Скоростной мобильный интернет и сотовая связь появятся минимум в 102 малых населенных пунктах Удмуртии в 2022 году за счет реализации, в том числе, программы "Устранение цифрового неравенства" и введения в эфир базовых станций операторами, сообщил в понедельник ТАСС министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

"В 2022 году работа по обеспечению населенных пунктов республики, безусловно, будет продолжена. В том числе за счет переходящих проектов с 2021 года - дополнительно к середине 2022 года будет выведено в эфир еще 57 базовых станций. Однако эти цифры еще не окончательные, так как в большинстве компаний операторов связи сейчас идет процесс бюджетирования и согласования планов строительства на будущий год", - сказал Меджитов.

Также в середине ноября на портале госуслуг завершилось голосование за 45 населенных пунктов, в которых до конца 2022 года появится мобильная связь и скоростной мобильный интернет по программе "Устранение цифрового неравенства". "То есть в 2022 году дополнительно будет покрыто не менее 102 малых населенных пунктов с общей численностью более 30 тыс. жителей", - сказал министр.

Реализация проектов в Удмуртии

Меджитов отметил, что работа по улучшению качества мобильной связи в республике ведется по государственным программам - это "Сельсовет", NaaS и "Устранение цифрового неравенства", а также благодаря инвестиционным планам операторов.

Региональный проект "Сельсовет" позволяет мобильным операторам субсидировать часть затрат на строительство и эксплуатацию базовых станций. За счет этого связь появляется в труднодоступных и малонаселенных пунктах региона, которые операторы не могут покрыть самостоятельно. В 2021 году по этой программе установили десять вышек мобильной связи в шести районах. Стабильной связью и интернетом обеспечили более 10 тыс. жителей региона.

По проекту NaaS (NetworkasaService/Сеть как сервис) в 2021 году построят 26 базовых станций связи, 14 из которых уже ввели в эксплуатацию. "Здесь министерство выступает координатором между компанией "Ростелеком" и другими операторами, что дает последним возможность подключиться к готовой инфраструктуре и обеспечить связь с минимальными капитальными затратами", - объяснил Тимур Меджитов.

По программе устранения цифрового неравенства до конца года надежный сигнал сотовой связи и мобильный интернет появятся еще в 32 населенных пунктах Удмуртии, а инвестиционные планы операторов на 2021 год предполагают строительство вышек связи в 18 населенных пунктах Удмуртии, что позволит обеспечить связью более 6 тыс. жителей.

Собеседник агентства добавил, что министерство в 2020 году ставило перед собой цель к 2024 году достичь показателей по связи в стандарте 2G - 99,5% и 97% по 3G/4G. Это означает, что с 2021 года по 2024 год связью должны быть обеспечены порядка 70 тыс. жителей Удмуртии. "По итогам 2021 года мы скорректируем целевые значения в сторону увеличения", - заключил собеседник агентства.