Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 27 августа

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,8% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,03 рубля, свидетельствуют данные площадки на 11:52 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 рублей 27 августа 2021 года.

К 12:07 мск курс доллара рос до 74,06 рубля (+0,84%). Курс евро находился на уровне 83,48 рубля (+0,57%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,41%, до $79,21 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $76,32 за баррель.