Путин подписал закон, который позволит дистанционно заключить трудовой договор

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Как следует из документа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации, в частности, кандидат на должность теперь сможет дистанционно пройти собеседование с работодателем, а также заключить таким образом трудовой договор.

Закон призван оптимизировать взаимодействие между работодателями и работниками, он "закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства". Документ позволяет соискателю работы подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Предоставление возможности ведения электронного документооборота, как отмечалось в пояснительной записке, повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. "Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Закон позволит [работникам] оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему", - говорилось в сопроводительных материалах.

Требования об электронном документообороте будут применяться только в отношении документов, "оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под подпись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством РФ". О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников, они же в свою очередь вправе отказаться. Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно.