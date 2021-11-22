Комитет Думы поддержал проект о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании в понедельник проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы. В план ликвидационных мероприятий, согласно законопроекту, будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. "Таким образом, законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации наиболее опасных производственных объектов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. "Средства от указанных платежей в настоящее время не окрашены и растворяются в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет.