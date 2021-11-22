В первый пакет поддержки телеком-отрасли войдут 10 инициатив

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минцифры совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки отрасли. Об этом журналистам сообщил глава министерства Максут Шадаев в кулуарах российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху". Он также отметил, что Минцифры планирует большое совещание с телеком-отраслью по пакету мер через неделю.

"Мы планируем большое совещание со всеми участниками через неделю, где обсудим пакет мер. Отрасль отлично отработала. Там много вопросов, связанных с корректировкой действующих норм, чтобы снизить финансовую нагрузку на операторов. Всего у нас 10 предложений. Мы также пообсуждаем технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для оптимизации. Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается. С точки зрения модернизации сетей - у них все меньше ресурсов, чтобы своевременно эту модернизацию проводить, потому что источников финансирования нет. Мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы инвестиционная активность операторов, при всех требованиях государства, была на должном уровне", - сказал министр.

Ранее глава Минцифры сообщал ТАСС, что министерство готовит первый пакет мер поддержки телекоммуникационной отрасли.

14 сентября правительство РФ утвердило план мероприятий (дорожную карту) по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий - это второй пакет мер поддержки для данной сферы. Дорожная карта включает 62 мероприятия. Из них 20 носят общесистемный характер, указали в кабмине. Они предусматривают меры выравнивания условий ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и отечественных IT-компаний. Остальные 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.