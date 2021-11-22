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"Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о стройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Подписи под документом поставили президент "Энергоатома" Петр Котин и гендиректор Westinghouse Патрик Фрагман

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse подписали в понедельник соглашения о реализации проекта по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Соответствующие договоренности стороны подтвердили в ходе международной конференции "Атомные возможности для развития страны", которая транслируется в YouTube.

Подписи под документом поставили президент "Энергоатома" Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.

По словам Котина, стоимость одного блока составляет около $5 млрд, срок строительства порядка пяти лет. "Что важно для нас - более 60% оборудования для новых блоков могут обеспечить украинские поставщики", - отметил он. Финансироваться проект будет за счет кредитных средств US Eximbank. За основу в реализации проекта возьмут американскую технологию ядерного реактора АР-1000.

До 2040 года, сказал глава "Энергоатома", у компании амбициозные планы по строительству атомных мощностей - 24 ГВт. По расчетам, отметил он, за время эксплуатации одного блока чистый доход ожидается на уровне $8 млрд, ВВП страны за период эксплуатации вырастет на $25 млрд. "Один энергоблок позволит создать 8 тыс. рабочих мест на этапе строительства и 50 тыс. на этапе жизненного цикла", - добавил он.

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