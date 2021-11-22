МИД КНР призвал разморозить зарубежные активы Афганистана и снять односторонние санкции

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая призывает международное сообщество разморозить находящиеся за рубежом активы Афганистана и снять со страны односторонние санкции для улучшения гуманитарной обстановки. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Односторонние санкции, особенно заморозка зарубежных активов Афганистана, являются коллективным наказанием для всего афганского народа. Они усугубляют гуманитарный кризис в стране", - указал он. "Замороженные активы должны быть возвращены настоящим владельцам как можно скорее, а не использоваться в качестве инструмента для угроз и запугивания", - добавил дипломат.

"Для оказания помощи афганскому народу в преодолении трудностей Китай организовал крупные поставки гуманитарных грузов", - сказал Чжао Лицзянь и добавил, что КНР продолжит оказывать помощь Афганистану в восстановлении страны.

В конце сентября власти Китая уже направляли в Афганистан гуманитарные грузы, а также заявляли о выделении ему помощи в размере 200 млн юаней (около $31 млн) продовольствием и медикаментами и 3 млн доз вакцин от COVID-19. Китайская сторона неоднократно высказывала опасения в связи с гуманитарной ситуацией, складывающейся в этой стране.

20 ноября Китай направил в Афганистан грузовой поезд с 50 контейнерами гуманитарной помощи общим весом около 1 тыс. тонн. Состав доставит в Афганистан предметы первой необходимости, теплую одежду и обувь, одеяла, хлеб и другие продукты. Он должен прибыть в место назначение через 12 дней. Это уже третий подобный рейс с китайской гуманитарной помощью из Синьцзяна. Всего с июня Китай при помощи железнодорожного транспорта поставил Афганистану 2,6 тыс. тонн помощи.