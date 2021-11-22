Свердловские депутаты предложили увеличить отчисления на замену лифтов до 250 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Свердловской области предложили увеличить финансирование из областного бюджета замены лифтов в домах региона в 2022 году, зафиксировав показатель как минимум на уровне прошлого года - 250 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике заксобрания Валентин Лаппо. При этом на эти цели необходимо выделять ежегодно 500 млн рублей.

"На 2022 год решение рабочей группы принято, исходя из необходимости выполнения данной программы по замене лифтов. Уже достаточно большие объемы выполнены за последние пять лет. [В следующем году необходимо предусмотреть на эти цели сумму] как минимум на уровне бюджета 2021 года - это порядка 250 млн рублей", - сказал он, не уточнив, какой объем средств в настоящее время предлагается проектом бюджета.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания региона, до февраля 2024 года в регионе необходимо заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, - это около 1900 лифтов. Для реализации задачи необходимо ежегодно выделять на эти цели 500 млн рублей из областного бюджета.

"Это очень благоприятная цифра, мы будем к ней стремиться. Но на сегодня пришли к соглашению, общему мнению, что сумма в 250 млн рублей - это то, что крайне необходимо предусмотреть в бюджете 2022 года", - прокомментировал Валентин Лаппо.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов на заседании рабочей группы заксобрания отметил, что на программу формирования современной городской среды на территории региона в 2022 году предусмотрено почти 2,4 млрд рублей. Основными направлениями реализации программы являются: комфортная городская среда, гранты малым городам на благоустройство общественных пространств, а также замена лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Как ранее сообщал ТАСС, региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области планирует в 2022 году заменить 133 лифта против более чем 800 в текущем. Это связано с тем, что в текущем году в регионе завершается работа по замене данного оборудования старше 25 лет. По информации департамента информационной политики региона, по итогам 2021 года в многоквартирных домах Свердловской области заменят более 1,1 тыс. лифтов на общую сумму 2 млрд рублей.