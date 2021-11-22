Премьер Украины заявил о намерении добиваться продления контракта на транзит газа из РФ

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Украина будет добиваться продления на 15 лет контракта с Россией о транзите газа в Европу и ведет переговоры с европейскими партнерами, потому что считает, что решение этого вопроса зависит, в том числе от них. Об этом заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет", - цитирует Шмыгаля украинское издание "Вести".

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более 7 млрд долларов. Украинские власти опасаются, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после запуска "Северного потока - 2". Российский "Газпром" неоднократно подтверждал свою готовность продолжить транзит газа через территорию Украины после 2024 года при условии, что это будет экономически выгодно, а также при условии нормального рабочего состояния ГТС Украины.