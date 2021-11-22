Кабмин утвердил порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Сегодня обсудим ряд социальных вопросов. Один из них касается цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, которые входят в соответствующий перечень. Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости", - отметил глава кабмина.

По его словам, проводить проверки документов, по которым региональные органы здравоохранения рассчитывают надбавки, станет ФАС России. Информация о результатах контроля будет отображаться в едином реестре. Такие проверки ведомство будет проводить не чаще одного раза в два года по утвержденному плану. Но возможны и внеплановые проверки, подчеркнул Мишустин. Основанием для их проведения могут стать поручения президента, обращения граждан или организаций.

"Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - резюмировал глава кабмина.