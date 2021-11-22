Кабмин смягчает условия для получения статуса резидента в некоторых промкластерах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство России смягчит условия, при которых компании могут войти в состав промышленных кластеров, формирующихся на основе кооперационных связей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, которые формируются на основе кооперационных связей. Теперь их резидентами могут стать и структуры, которые еще не имеют договорных отношений с другими участниками", - сказал он.

У таких компаний будет три года для того, чтобы наладить производство и заключить контракты с резидентами на закупку либо поставку продукции, указал глава кабмина. Кроме того, для ряда регионов, в первую очередь тех, где социально-экономическая ситуация остается особенно сложной, снижены требования по уровню кооперации внутри кластера с 20% до 10%.

"Все это позволит большему числу предприятий получать государственную поддержку, даст возможность строить полноценные промышленные цепочки, создавать новые наукоемкие производства, наращивать конкурентные преимущества", - отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что важно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью на базе отечественных компонентов. Премьер обратил внимание на то, что поддержка промышленных кластеров остается одним из приоритетов правительства, ведь они становятся точками роста регионов, позволяют создавать новые высокотехнологичные рабочие места.

Председатель правительства напомнил, что в России есть "хорошие механизмы, которые предусматривают возможность субсидирования до половины затрат промышленников на всех стадиях производства". Но важно внимательно смотреть на эффективность и доступность этих мер поддержки и при необходимости корректировать их, указал Мишустин.