Минстрой предложил направлять средства от цифровизации ЖКХ на развитие отрасли

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средства, вырученные за счет экономии от внедрения цифровых решений в жилищно-коммунальном хозяйстве, должны быть направлены не на снижение тарифа, а на развитие отрасли, сообщил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на Форуме "умных" городов в рамках Недели российского бизнеса.

"С коллегами из блока ЖКХ мы сейчас отрабатываем вопрос того, когда рост тарифа останавливается, но получаемая экономия от внедрения цифровых решений направляется снова внутрь процесса, то есть передается РСО [ресурсоснабжающей организации] для того, чтобы полученная выгода могла приносить дополнительные инструменты для развития отрасли", - сказал Михайлик.

По его словам, если за счет цифрового инструмента были снижены операционные затраты, вырученные средства не должны "вырезаться" из тарифа, их необходимо использовать для повышения эффективности работы ресурсоснабжающей организации в течение определенного периода, согласованного долгосрочным соглашением между регионом и РСО.

"Такие инструменты мы пока не реализовывали, но мы понимаем, что в этом есть большой потенциал", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что развитие "умных" городов должно финансироваться не только за счет государства, но и бизнеса.

В России реализуется проект Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Он был разработан в 2018 году и сейчас включен в два национальных проекта: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". Проект "Умный город" позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, а также предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и жителям города или региона.