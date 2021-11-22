Лавров 23 ноября примет участие в форуме союза промышленников и предпринимателей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 ноября примет участие в форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором планируется затронуть вопросы реализации внешнеэкономических интересов РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"23 ноября министр иностранных дел РФ Лавров примет участие в проводимом Российским союзом промышленников и предпринимателей форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", в рамках которого предполагается обсудить вопросы взаимодействия государственных структур и бизнеса при реализации российских внешнеэкономических интересов", - сообщили в дипведомстве.

Как отметили на Смоленской площади, на полях форума планируется провести вручение правительственных и ведомственных наград МИД РФ за содействие в организации возвращения на родину российских граждан в условиях коронавирусных ограничений в мире, а также подписать обновленное соглашение о сотрудничестве между министерством и РСПП.

Форум проводится в рамках Недель российского бизнеса.