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Доходы и расходы бюджета Калужской области в 2021 году выросли более чем на 8 млрд рублей

Деньги направят в том числе на строительство театра юного зрителя, выплаты медикам и ежемесячное поощрение классных руководителей в школах

ТАСС, 22 ноября. Правительство Калужской области на заседании в понедельник одобрило внесение изменений в бюджет региона на 2021 год, увеличив более чем на 8 млрд рублей суммы доходов и расходов. Средства будут направлены в том числе на строительство здания Калужского областного театра юного зрителя, выплаты участвующим в проведении вакцинации от коронавируса медработникам, ежемесячное поощрение классных руководителей в школах, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В целом доходы областной казны на 2021 год предлагается увеличить на 8 млрд 125 млн рублей, из них налоговые и неналоговые доходы - на 2 млрд 498 млн рублей, безвозмездные поступления - на 5 млрд 627 млн рублей. Общий объем расходов на текущий год увеличен на 8 млрд 497 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дополнительно поступившие из федерального бюджета средства направят в том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности, на мероприятия по борьбе с COVID-19 и выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации, а также на ежемесячное поощрение за классное руководство учителей. "По министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона дополнительные средства будут направлены на строительство здания Калужского областного театра юного зрителя, закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья", - отметили в пресс-службе.

Внесение изменений в бюджет одобрено на заседании правительства, добавили в пресс-службе, соответствующий законопроект с доработками направят на рассмотрение в региональное законодательное собрание. Общий объем доходов бюджета Калужской области на 2021 год с учетом внесенных в июне изменений был запланирован в сумме 70,8 млрд рублей, объем расходов ожидается в сумме 75,2 млрд рублей, дефицит - 4,4 млрд рублей.

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