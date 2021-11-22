Совет Госдумы обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник обсудит предложения депутатов о введении уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного движения, создавшее угрозу жизни и здоровью людей. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность, - написал Володин. - Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия".