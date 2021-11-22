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Совет Госдумы обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что "будет предлагаться конфискация транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник обсудит предложения депутатов о введении уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного движения, создавшее угрозу жизни и здоровью людей. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность, - написал Володин. - Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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