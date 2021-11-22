Единовременные выплаты пенсионных накоплений можно будет оформить онлайн

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возможности дистанционного оформления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений через портал госуслуг.

Как заявил премьер на совещании со своими заместителями в понедельник, правительство продолжает работу по формированию социального казначейства - "современной и комфортной платформы, которая сделает всю систему помощи гражданам максимально удобной, проактивной и технологичной, избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях".

"Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно - через портал государственных услуг. Соответствующее постановление подписано", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что гражданам не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте.

"Это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты, и конечно, сэкономить силы и сберечь здоровье людей", - заключил глава кабмина.