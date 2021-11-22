Второй по численности город в Хакасии переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ

ТАСС, 22 ноября. /ТАСС/. Черногорск, второй город в Хакасии по числу населения, переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана. В городе неоднократно возникали проблемные ситуации в сфере теплоснабжения. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошла авария, ликвидация последствий которой заняла около двух суток. Число остававшихся без теплоснабжения составило порядка 16 тысяч человек.

"Сегодня СГК официально дала старт переключению жилых и социальных объектов Черногорска на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ. Для этого компанией был построен 12-километровый магистральный трубопровод, который связал теплоэлектроцентраль с городом угольщиков. К концу этого года Абаканская ТЭЦ будет обогревать больше 500 жилых домов и 60 социальных объектов Черногорска", - сообщил Коновалов. Министр энергетики России Николай Шульгинов, который находится с рабочим визитом в Абакане, сообщил журналистам, что переключение потребителей Черногорска на теплоснабжение от ТЭЦ позволит снизить выбросы на 5-6 тыс. тонн в год. "Этот проект предусматривал и строительство тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ, и строительство сетей в самом Черногорске, это и закрытие котельных", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что для перевода потребителей Черногорска на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ, компания в 2021 году построила 12-километровую тепломагистраль. Реализация проекта велось при поддержке Минэнерго России и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва.