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Собянин назвал Москву самым очевидным претендентом на проведение "Экспо-2030"

Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо" в 2030 году, столица будет участвовать в конкурсе претендентов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самым очевидным претендентом на проведение выставки "Экспо-2030" является Москва. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо". Если победим в конкурсе претендентов, то в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты", - написал Собянин.

Он добавил, что Россия принимает участие в выставке уже 170 лет.

"Сегодня наследие этих выставок - "Рабочий и колхозница" и Монреальский павильон - украшают московскую ВДНХ. Но никогда еще "Экспо" не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь", - написал мэр.

По его словам, Москва не раз принимала события мирового масштаба, в том числе: Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, Чемпионат мира по футболу 2018 года.

"Привлекли в наш город многочисленных туристов. И оставили яркий след в истории Москвы. "Лужниками" и другим материальным наследием фестивалей и чемпионатов будут пользоваться не только нынешнее, но и будущие поколения москвичей. Если Москва выиграет право проведения "Экспо-2030", то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники", - добавил мэр.

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