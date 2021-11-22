{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Apple бесплатно устранит проблему со звуком iPhone 12 и iPhone 12 Pro в ОАЭ

Как отмечает газета Khaleej Times, компания будет бесплатно обслуживать телефоны, купленные в течение двух лет после первой розничной продажи устройств

ТАСС, 22 ноября. Американская компания Apple проведет ремонт некоторых смартфонов моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro, проданных в Объединенных Арабских Эмиратах, из-за выявленных проблем со звуком на устройствах. Об этом в воскресенье сообщила газета Khaleej Times.

По ее данным, ремонт будет осуществляться в рамках бесплатной программы обслуживания для устранения связанных со звуком дефектов.

"Apple определила, что у очень небольшого процента устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут наблюдаться проблемы со звуком из-за неисправности компонента модуля приемника. Затронутые [проблемой] устройства были произведены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года", - приводит издание заявление компании.

Как отмечает газета, Apple или авторизованный поставщик услуг компании будет бесплатно обслуживать телефоны, купленные в течение двух лет после первой розничной продажи устройств. Khaleej Time не приводит точное число смартфонов, у которых были зафиксированы проблемы со звуком.

"Если ваш iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук в приемнике, когда вы звоните или принимаете вызовы, возможно, он подлежит обслуживанию", - пояснили в компании.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

Теги
ОАЭ
На Украине разрешили "дочке" Сбербанка отсрочить смену названия до августа 2022 года
Основанием для этого стала необходимость совершения некоторых процедур по изменению названия, сроки выполнения которых зависят от третьих лиц
Читать полностью