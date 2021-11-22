СМИ: Apple бесплатно устранит проблему со звуком iPhone 12 и iPhone 12 Pro в ОАЭ

ТАСС, 22 ноября. Американская компания Apple проведет ремонт некоторых смартфонов моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro, проданных в Объединенных Арабских Эмиратах, из-за выявленных проблем со звуком на устройствах. Об этом в воскресенье сообщила газета Khaleej Times.

По ее данным, ремонт будет осуществляться в рамках бесплатной программы обслуживания для устранения связанных со звуком дефектов.

"Apple определила, что у очень небольшого процента устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут наблюдаться проблемы со звуком из-за неисправности компонента модуля приемника. Затронутые [проблемой] устройства были произведены в период с октября 2020 года по апрель 2021 года", - приводит издание заявление компании.

Как отмечает газета, Apple или авторизованный поставщик услуг компании будет бесплатно обслуживать телефоны, купленные в течение двух лет после первой розничной продажи устройств. Khaleej Time не приводит точное число смартфонов, у которых были зафиксированы проблемы со звуком.

"Если ваш iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук в приемнике, когда вы звоните или принимаете вызовы, возможно, он подлежит обслуживанию", - пояснили в компании.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.