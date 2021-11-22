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Кредитование сезонных полевых работ с начала 2021 года увеличилось на 22%

По данным министерства, Россельхозбанк выдал 497,9 млрд руб., Сбербанк - 203,7 млрд руб.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России с начала 2021 года увеличилось на 22% и на 17 ноября достигло 701,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На 17 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 701,6 млрд руб., что на 22% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным министерства, Россельхозбанк выдал 497,9 млрд руб., Сбербанк - 203,7 млрд руб.

За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 574,9 млрд руб., в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 423,6 млрд руб., Сбербанка - 151,3 млрд руб.

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