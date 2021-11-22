Турпоток на Ставрополье увеличился в два раза в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ставрополье с начала года посетило более миллиона человек, что в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"С начала года туристский поток на Ставрополье превысил 1,07 млн человек, что почти в два раза выше уровня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городах Кавказских Минеральных Вод отдохнуло более 880 тыс. человек. Средняя заполняемость санаториев составляет 90%. Таким образом, спрос на санаторно-курортные услуги восстанавливается и выходит на допандемийный уровень.

"Продолжается вакцинация сотрудников, работающих в туристической отрасли. На сегодняшний день достигнутый показатель превышает 80%", - сказано в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, в ходе эксперимента по "курортному сбору" в бюджет края за январь-октябрь 2021 года поступило 226 млн рублей.