Объем сделок акциями СПБ биржи в первый день торгов превысил $97,5 млн

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем сделок обыкновенными акциями СПБ биржи в первый день торгов превысил $97,5 млн, следует из сообщения торговой площадки.

Количество сделок составило 171,3 тыс., количество активных счетов клиентов, на которых заключались сделки с акциями СПБ биржи, превысило 33,8 тыс.

Цена первой сделки 19 ноября 2021 года составила $12,01 за бумагу, цена последней сделки на вечерней сессии - $12,76. Минимальная цена акций составила $11,91, максимальная цена - $13,50.

Торговля и расчеты по сделкам с обыкновенными акциями площадки осуществляются на СПБ бирже в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер SPBE, минимальный лот - одна акция.

В четверг, 18 ноября, СПБ биржа объявила окончательную цену в рамках первичного публичного размещения (IPO) в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 млрд. Компания намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках IPO.