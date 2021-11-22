{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем сделок акциями СПБ биржи в первый день торгов превысил $97,5 млн

Количество сделок составило 171,3 тыс.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем сделок обыкновенными акциями СПБ биржи в первый день торгов превысил $97,5 млн, следует из сообщения торговой площадки.

Количество сделок составило 171,3 тыс., количество активных счетов клиентов, на которых заключались сделки с акциями СПБ биржи, превысило 33,8 тыс.

Цена первой сделки 19 ноября 2021 года составила $12,01 за бумагу, цена последней сделки на вечерней сессии - $12,76. Минимальная цена акций составила $11,91, максимальная цена - $13,50.

Торговля и расчеты по сделкам с обыкновенными акциями площадки осуществляются на СПБ бирже в долларах США. Ценным бумагам присвоен тикер SPBE, минимальный лот - одна акция.

В четверг, 18 ноября, СПБ биржа объявила окончательную цену в рамках первичного публичного размещения (IPO) в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 руб. по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 года. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 млрд. Компания намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках IPO.

Теги
Россия
На Украине разрешили "дочке" Сбербанка отсрочить смену названия до августа 2022 года
Основанием для этого стала необходимость совершения некоторых процедур по изменению названия, сроки выполнения которых зависят от третьих лиц
Читать полностью