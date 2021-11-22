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Производители сладостей рассматривают повышение цен как крайнюю меру

Предприятия идут на эту меру только тогда, когда сдерживание роста себестоимости за счет собственной прибыли становится невозможным, отметили в Ассоциации кондитерских предприятий "Асконд"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Производители сладостей рассматривают рост цен для потребителей как крайнюю меру, используемую при невозможности сдержать рост себестоимости продукции. Такой точкой зрения с ТАСС поделился представитель Ассоциации кондитерских предприятий "Асконд".

"Предприятия кондитерской промышленности рассматривают вопрос повышения цен исключительно как крайнюю меру и идут на нее только тогда, когда сдерживание роста себестоимости за счет собственной прибыли становится невозможным", - сказал он.

Ранее газета "Известия" написала о том, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом. По данным издания, один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада "Акконд" разослал ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. О росте цен на товар, в том числе связи с увеличением цен на ингредиенты и упаковку, также заявили и другие лидеры рынка: бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Коркунов".

"Политика ценообразования является исключительной прерогативой компаний - производителей, но не отраслевой ассоциации. Поэтому мы вряд ли сможем прокомментировать единичные случаи обращений компаний о повышении отпускных цен", - добавили в "Асконд".

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