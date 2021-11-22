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Эксперты связали рост цен на икру с действиями спекулянтов и предновогодним спросом

Издание РБК ранее написало о том, что красная икра в России в конце ноября 2021 года стоит на 30% дороже, чем годом ранее
© Елена Верещака/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Наблюдающийся в России рост цен на красную икру связан с действиями спекулянтов и предновогодним спросом. Такую точку зрения ТАСС высказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Ранее издание РБК написало о том, что красная икра в России в конце ноября 2021 года стоит на 30% дороже, чем годом ранее. По данным издания, цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тыс. рублей за 1 кг.

"Основной фактор роста цены в текущем году - действия спекулянтов на рынке. Основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, воспользовались и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами (закупочные цены на замороженный ястык в Японии, Корее, Китае достигали $35-37 за кг икры горбуши), и логистическим кризисом, установив высокие оптовые цены и удерживая их. При этом на рынок менеджерами по продажам компаний-трейдеров умело вбрасывается информация о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне и мелкооптовых покупателей", - считает Панин.

По его мнению, подогревает цены и традиционный ажиотажный спрос на икру перед Новым годом, поэтому производители и продавцы хотят получить максимальную выгоду. По данным зампред правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. "В октябре 2000 года 1 кг стоил в рознице 675,2 рубля, в октябре текущего года - 5 033 рублей. Причем мы отмечаем рост розничных цен на данный вид продукции на протяжении всего текущего года", - отметил он.

Как пояснил Леонов, предыдущий ценовой максимум представители союза наблюдали в 2018 году, когда цена красной икры в октябре того года составляла более 3 911 рублей за 1 кг. В прошлом году, по его данным, средние месячные цены на икру (без учета традиционно высоких ноября и декабря) находились на уровне 3 600 рублей за 1 кг.

"Ключевая причина роста цен - традиционный предновогодний ажиотаж. Мы надеемся, что при этом не упадет качество продукта. Роскачество по итогам своих проверок отмечало подмену видов в красной икре и нарушение температурного режима ее реализации в торговых сетях", - добавил Леонов.

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