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Песков переадресовал в кабмин вопросы о финансовой ситуации "Роснано"

Торги облигациями "Роснано" были приостановлены Московской биржей 19 ноября в соответствии с предписанием ЦБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обратиться в правительство с вопросами о финансовой ситуации в "Роснано".

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"Этим вопросом занимается правительство", - заметил представитель Кремля в беседе с журналистами, порекомендовав обратиться по этой теме в кабмин.

В пятницу, 19 ноября, торги облигациями "Роснано" были приостановлены Московской биржей в соответствии с предписанием Банка России. После этого "Роснано" сообщило о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В сообщении компании отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и "существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

АО "Роснано" также заявило, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.

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