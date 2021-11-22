Капитальный ремонт подъездной дороги к Ноябрьску завершили на Ямале

ТАСС, 22 ноября. Рабочие завершили капитальный ремонт подъезда к нефтяной столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - городу Ноябрьск, который начался в 2019 году. Всего отремонтировано 36 км дороги, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Капитальный ремонт дороги шел в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 года. В результате обновлены все 36 км подъезда к Ноябрьску. На объекте трудились 170 человек, было задействовано около 100 единиц специализированной техники", - говорится в сообщении с уточнением, что в этом году работы велись на финальных 7,5 км дороги.

Во время капитального ремонта рабочие обновили дорожное полотно, укрепили обочины, нанесли разметку, установили барьерные и перильные ограждения, а также укрепили шесть мостов.

Автодорога обеспечивает связь нефтяной столицы Ямала с населенными пунктами Пуровского района, месторождениями нефти и газа. Также выводит транспортные потоки в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Тюменскую область и европейскую часть страны. Среднесуточная интенсивность на участке составляет около 3,7 тыс. автомобилей в сутки.

В пресс-службе добавили, что в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировано порядка 50 км региональных и муниципальных дорог.