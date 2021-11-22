МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале следующего года, сообщается в понедельник на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В августе этого года из 27 проектов были отобраны первые восемь, из них три уже реализуются. Регионы и университеты регулярно выходят к нам с новыми предложениями, поэтому мы на этом не останавливаемся. В феврале 2022 года стартует второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня. Сейчас важно, используя анализ лучшего опыта и мировых практик эксплуатации студгородков, регулярно проводить стратсессии с субъектами России, где планируется их создание", - заявил Чернышенко на стратегической сессии "Образ будущего кампуса. Командообразование"

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством стратегическую задачу к 2030 году создать в регионах современные кампусы мирового уровня. Они должны стать драйверами развития, стимулировать приток перспективных студентов и ученых, обеспечить современные условия для развития университетского технологического предпринимательства. Выполнение задачи находится на личном контроле премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Благодаря совместным усилиям вузов, регионов, частных инвесторов и поддержке правительства России большинство кампусов, которые мы отобрали в первую очередь, уже перешли в активную фазу, например, в НГУ и БФУ им. И. Канта идут проектные работы, а в МГТУ им. Н. Э. Баумана ведется строительство. Кроме того, сегодня на половине проектов по созданию кампусов определен государственный заказчик. Им стала публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Стратегическая сессия проходит 22 и 23 ноября в режиме видеоконференции на площадке Координационного центра правительства РФ. Мероприятие организовано Минобрнауки совместно с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ".