На Украине разрешили "дочке" Сбербанка отсрочить смену названия до августа 2022 года

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева постановил предоставить "дочке" Сбербанка на Украине отсрочку для смены названия на 9 месяцев - до 11 августа 2022 года. Об этом сообщил в понедельник украинский ресурс Finbalance со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что основанием для этого стала необходимость совершения "дочкой" Сбербанка ряда процедур по изменению названия, сроки выполнения которых зависят от третьих лиц. "Больше времени нужно и учитывая разветвленность сети банка, число клиентов и держателей карт с названием "Сбербанк". Такие карточки подлежат изъятию, в то же время деятельность по предоставлению банковских и финансовых услуг банку должна быть непрерывной", - говорится в решении суда.

Ранее Верховный суд Украины запретил АО "Сбербанк" (Киев) использовать название "Сбербанк" на украинской территории. Последующая апелляция кредитной организации результатов не принесла - суд оставил в силе решение суда первой инстанции. После российский банк принял решение изменить название своей дочерней организации на Украине на Международный резервный банк, сокращенно - АО "МР Банк".

Санкции против банков России

19 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры Сбербанка, а также Проминвестбанка ("дочки" российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая была продана украинскими властями). Санкции были введены в марте 2017 года. Тогда под них подпали пять банков, которые принадлежали России: Сбербанк, VS Bank ("ВиЭс банк"), Проминвестбанк, ВТБ и БМ-Банк.

Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих банков.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

31 января 2021 года третейский суд (Стокгольмский арбитраж) вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБ.РФ и Украиной. В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщали, что арбитры "признали ВЭБ.РФ инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной". При этом, вопреки доводам Украины, арбитраж отказался признавать ВЭБ.РФ государственным органом или частью государства.