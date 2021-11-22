Пять якутских стартапов готовят к выходу на рынки США

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Якутский акселератор "Б8" совместно с венчурной компанией, занимающейся поддержкой компаний с русскоговорящими основателями в США, запустили совместный проект Starta Accelerator Bootcamp Yakutia по подготовке стартапов к выходу на рынки США. Это позволит развивать инновационные экосистемы Якутии, сообщили ТАСС в пресс-центре региона в Москве в понедельник.

"Нам удалось построить мост сотрудничества Якутск - Нью-Йорк. Эта программа открывает большие возможности для наших стартапов. Более того, она придаст новый импульс развитию инновационной экосистемы Якутии", - цитирует пресс-служба директора Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Василия Ефимова.

Отмечается, что в рамках проекта Starta Accelerator Bootcamp Yakutia будет проведена оценка и подготовка четырех стартапов из Якутии и одного - с Дальнего Востока. Также участники проекта смогут найти нишу на американском рынке и возможность получить инвестиции от Starta Ventures и поддержку с выводом своего продукта на американский рынок.

На данный момент отобраны платформы и сервисы, которые направлены на разработку образовательных траекторий для подготовки к работе, напоминают о приеме лекарств и позволяют связаться с врачом, позволяют проводить виртуальные экспозиции и другие мероприятия, онлайн-приложение для домашних тренировок с использованием якутского национального тренажера тутум эргиир, а также онлайн-приложение для домашних тренировок с сервиса, который "превращает" изображения в мультимедиаканалы c помощью QR-кодов.

Акселератор "Б8" - это программа ускоренного развития инновационных проектов, включающая финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку. "Б8" заработал весной 2019 года и за два года выпустил 52 проекта, 37 из которых получили инвестиции.

Starta Ventures - венчурный фонд с офисами в Нью-Йорке и Москве, инвестирующий на pre-seed и seed-стадии. Основные требования к стартапам: наличие технологического преимущества, глобальный потенциал или потенциал лидерства в своем сегменте в Восточной Европе.