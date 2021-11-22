Росрыболовство заявило, что производство красной икры уже превысило ее годовое потребление

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Производство красной икры в России в январе-сентябре 2021 года превысило ее годовое потребление. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тыс. тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года - 9,9 тыс. тонн. По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн. Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", - отмечается в сообщении.

В Росрыболовстве также сообщили о том, что в настоящее время вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 538 тыс. тонн, превысив показатели 2020 года на 20%. Это третий результат в истории российского промысла.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. руб. за 1 кг, при этом за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. По данным РБК, рост цен на красную икру происходит несмотря на обратный прогноз Росрыболовства и увеличение добычи лососевых. Как сообщило издание со ссылкой на Росстат, лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года, и в ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены превысили 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года в 3,9 тыс. руб. за кг.