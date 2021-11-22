В ЦБ объяснили приостановку торгов бондами "Роснано"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Приостановка торгов облигациями "Роснано" производилась Банком России для защиты кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также во избежание инсайдерской торговли, следует из сообщения регулятора.

Банк России получил информацию о том, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга, сообщил ЦБ.

"Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", - добавили там.

В пятницу, 19 ноября, торги ценными бумагами "Роснано" были приостановлены Московской биржей в соответствии с предписанием Банка России. "Роснано" также сообщило, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок, и существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.

В настоящее время торги облигациями компании ведутся в обычном режиме. Бумаги "Роснано" после возобновления сегодня торгов на Мосбирже падали в цене на 5-20%, следует из информации торговой площадки. Доходности бондов компании спустя полчаса после возобновления торгов выросли до 12-47%.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей.