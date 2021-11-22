{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЦБ объяснили приостановку торгов бондами "Роснано"

Регулятор отмечает, что она производилась во избежание инсайдерских сделок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Приостановка торгов облигациями "Роснано" производилась Банком России для защиты кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также во избежание инсайдерской торговли, следует из сообщения регулятора.

На эту тему

Банк России получил информацию о том, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга, сообщил ЦБ.

"Чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание", - добавили там.

В пятницу, 19 ноября, торги ценными бумагами "Роснано" были приостановлены Московской биржей в соответствии с предписанием Банка России. "Роснано" также сообщило, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок, и существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.

В настоящее время торги облигациями компании ведутся в обычном режиме. Бумаги "Роснано" после возобновления сегодня торгов на Мосбирже падали в цене на 5-20%, следует из информации торговой площадки. Доходности бондов компании спустя полчаса после возобновления торгов выросли до 12-47%.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей.

Теги
Россия
Россельхознадзор за девять месяцев обнаружил 21,1 тыс. га неиспользуемых сельхозземель
Также в январе - сентябре 2021 года выявлено зарастание земель сельхозназначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади более 397 тыс. га
Читать полностью