Финская YIT может рассмотреть продажу бизнеса в России

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноября. /ТАСС/. Финский строительный концерн YIT изучит стратегические возможности относительно своего бизнеса в России, среди них - его потенциальная продажа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Совет директоров YIT принял решение пересмотреть стратегические опции касательно операций в России. YIT рассматривает альтернативные пути, включая потенциальную продажу бизнесов", - говорится в сообщении.

Президент компании Маркку Мойланен отметил, что в последние пару лет домостроительному сегменту компании в России удалось повысить прибыльность, однако YIT "хотела бы быть более сфокусированной в своем бизнес-портфолио", и высвободившийся в России капитал будет в основном использован для роста в домостроительном секторе в городах Финляндии, Польши, Чехии и Словакии.

Сроки проведения оценки компания не обозначила, но подчеркнула, что в течение этого процесса YIT будет продолжать свои операции.

Выручка от домостроительного сегмента YIT в России в январе-сентябре 2021 года составила €145 млн.

YIT Corporation - финская строительная компания со штаб-квартирой в Хельсинки, основана в 1912 году. Общее число сотрудников - 7,4 тыс. человек, компания ведет бизнес в Финляндии, России, Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, Словакии и Польше. Ее торговый оборот за 2020 год составил около €3,1 млрд.