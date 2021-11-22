Эксперт заявил, что в России нет предпосылок для долгосрочного роста цен на красную икру

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Предпосылок для долгосрочного роста розничных цен на красную икру в России нет, поскольку оптовые цены также стабильны. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

"Предпосылок для роста цен нет. Оптовые цены держатся на уровне 170-180 рублей за кг, и я не думаю, что они будут повышаться", - сказал он.

"Безусловно, по всей цепочке идет наценка на продукцию, но я считаю цены обоснованными - это рынок. Качественная икра стоит дороже. Ажиотажный спрос толкает цены вверх, но их падение неизбежно. Икры много", - подчеркнул Фомин.

По его оценке, ситуация с предложением красной икры на российском рынке очень хорошая. "Потребность рынка в этом продукте - около 15 тыс. тонн, по факту ее уже произведено 22-23 тыс. тонн. То есть намного больше потребностей рынка. Предложение повышает спрос", - отметил глава ассоциации.

Он также напомнил о рекордных показателях по вылову лососевой путины в этом году - так, на Дальнем Востоке, по предварительным данным, вылов составил 538 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2020 году. "Итог путины стал третьим результатом в истории российского промысла, лишь немного уступив рекорду 2009 года", - отметил эксперт.

При этом на Камчатке, по его словам, в этом году поймано почти вдвое больше красной рыбы по сравнению с 2020 годом. "С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и, соответственно, производства красной икры, в том числе форели, предложения на рынке достаточно. Улова лососевых в этом году достаточно для падения цены, в оптовом сегменте цены на горбушу снизились в Дальневосточном федеральном округе на 38% - 140 рублей за кг в ноябре текущего года против 225 рублей за кг в ноябре 2020 года, в Центральном федеральном округе - на 31%, 170 рублей за кг против 245 рублей за кг в 2020 году", - заключил Фомин.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. рублей за кг, при этом за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. По данным РБК, рост цен на красную икру происходит несмотря на обратный прогноз Росрыболовства и увеличение добычи лососевых. Лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года, и в ноябре прошлого года накануне новогодних праздников средние цены превысили 4 тыс. рублей за кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года в 3,9 тыс. рублей за кг.