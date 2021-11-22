"Одноклассники" удвоят бюджеты в рекламном кабинете для поддержки бизнеса

Социальная сеть "Одноклассники" запустила программу поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщили в компании в понедельник, до 20 декабря включительно соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget.

"До конца декабря при пополнении баланса рекламного кабинета внутри социальной сети от 1000 рублей "ОК" будет удваивать каждый платеж бонусами. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод BONUS2021. Например, если вы пополните баланс на продвижение на 5 тыс. рублей, "ОК" добавит такую же сумму бонусами. Максимальная сумма бонусов на одного пользователя - 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении компании.

Деньги можно потратить на рекламу своей группы, сайта, товаров и услуг в "Одноклассниках". Таким образом социальная сеть намерена помочь предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории в непростое для бизнеса время, связанное с ограничениями из-за пандемии.