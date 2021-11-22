Цена на нефть Urals опустилась ниже $80 за баррель впервые с октября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе дешевеет вслед за снижением котировок эталона Brent - в конце прошлой недели Urals опустилась ниже $80 за баррель впервые с 6 октября этого года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Так, на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals опустилась до отметки $79,99 за баррель 18 ноября, а в Средиземноморье (CIF Augusta) стоимость российской нефти опустилась ниже $80 за баррель в пятницу, 19 ноября, и составила $78,54 за баррель.

Urals снижается вслед за североморской смесью Brent, цена которой 19 ноября также оказалась ниже $80 за баррель. Urals традиционно сохраняет отрицательный дифференциал к Brent. Как указывает Argus, отрицательный дифференциал Urals к эталону на северо-западе Европы составляет $1,75 за баррель, в Средиземноморье - $1,2 за баррель.

Urals поднялась в цене выше $80 за баррель 6 октября также вслед за Brent. Это произошло впервые с осени 2018 года.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.