{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировые цены на нефть

Цена на нефть Urals опустилась ниже $80 за баррель впервые с октября

Котировки Brent ранее тоже снизились

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе дешевеет вслед за снижением котировок эталона Brent - в конце прошлой недели Urals опустилась ниже $80 за баррель впервые с 6 октября этого года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Так, на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals опустилась до отметки $79,99 за баррель 18 ноября, а в Средиземноморье (CIF Augusta) стоимость российской нефти опустилась ниже $80 за баррель в пятницу, 19 ноября, и составила $78,54 за баррель.

Urals снижается вслед за североморской смесью Brent, цена которой 19 ноября также оказалась ниже $80 за баррель. Urals традиционно сохраняет отрицательный дифференциал к Brent. Как указывает Argus, отрицательный дифференциал Urals к эталону на северо-западе Европы составляет $1,75 за баррель, в Средиземноморье - $1,2 за баррель.

Urals поднялась в цене выше $80 за баррель 6 октября также вслед за Brent. Это произошло впервые с осени 2018 года.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

Теги
Мировые цены на нефть
"Восточный порт" планирует в три раза нарастить мощности перевалки контейнеров в 2022 году
Директор по портовым и железнодорожным проектам Ирина Ольховская сообщила, что компания планирует выйти на уровень 90 тыс. TEU
Читать полностью