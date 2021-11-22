Расписки TCS Group падают на 7% на Мосбирже

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расписки TCS Group на Мосбирже демонстрируют снижение более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 15:39 мск.

В настоящее время цена за расписку составляет около 6,595 тыс. рублей.

Стоимость бумаг TCS Group снизилась примерно на 23% после обновления исторических пиков 8 ноября 2021 года на уровне 8,518 тыс. рублей.

24 ноября компания должна раскрыть финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности.

Сегодня акции российских компаний на биржевом рынке преимущественно торгуются в "красной зоне" из-за геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи снижается на 2,69%, РТС - на 4,23%.