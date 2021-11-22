В Северной Осетии агропредприятие построит плодохранилище на 50 тыс. тонн

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии к марту 2022 года планирует построить плодохранилище на 50 тыс. тонн и закладку яблоневого сада на площади 1 тыс. га. Об этом сообщил учредитель предприятия Сергей Кациев при посещении предприятия вице-премьером Александром Новаком в понедельник.

"Планируется строительство плодохранилища на 50 тыс. тонн, а также расширение яблоневого сада на 1 тыс. га", - сказал Кациев.

В настоящее время на предприятии работает около 600 человек, после реализации проекта количество увеличится до 1 тыс..

Яблоки поставляются в регионы страны, в перспективе планируется выход на зарубежный рынок.

Помимо яблоневого сада агпредприятие занимается производством ящиков для хранения плодов. В настоящее время в сутки выпускается порядка 600 ящиков, их хватает пока на хранение собственной продукции. В дальнейшем также планируется продавать для других агропредприятий, уже есть предварительные договоренности с тремя российскими компаниями.

"Казачий хутор" находится в станице Архонская Пригородного района Северной Осетии. При посадке садов используются итальянские саженцы яблони.

"Казачий хутор" проводит обучение 40 североосетинских агрономов, каждый месяц для этого приезжают итальянские агрономы.