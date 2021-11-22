На Украине в феврале впервые будут одновременно работать все 15 энергоблоков АЭС

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Все 15 энергоблоков украинских атомных электростанций в феврале 2022 года впервые в истории заработают одновременно. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в понедельник на международной конференции "Атомные возможности для развития страны".

"Будут работать 14 энергоблоков, в феврале есть возможность включить 15-й энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", - сказал он.

При этом глава компании "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ровенской АЭС, который сейчас остановлен на ремонт, будет подключен к системе, таким образом, впервые в истории в работе будут все 15 энергоблоков украинских АЭС.

На Украине действуют четыре АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая, на которых установлены 15 энергоблоков. Страна занимает восьмое место в мире и пятое в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

Ранее "Энергоатом" и американская Westinghouse подписали меморандум о реализации проекта по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС (в настоящий момент на ней два энергоблока номинальной мощностью 1 тыс. МВт каждый). По словам Котина, стоимость одного блока составляет около $5 млрд, а срок строительства - порядка пяти лет. Финансироваться проект будет за счет кредитных средств US Eximbank. За основу будет взята американская технология ядерного реактора АР-1000.