Под Томском реконструировали ГРС под нужды будущего кампуса на 10 тыс. студентов

ТОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. "Газпром" реконструировал газораспределительную станцию в пригороде Томска и увеличил ее мощности вдвое для обеспечения топливом площадок на левобережье, где разместится студенческий кампус на 10 тыс. мест, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в понедельник.

Томск располагается на правом берегу реки Томь, там же находятся университетские корпуса. На левом берегу в пригороде находятся несколько деревень и сел, а также строящийся микрорайон Северный парк. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты. Администрация региона объявила конкурс на покупку земли под кампус за 117 млн рублей, завершить торги планируется к концу ноября.

"За счет инвестиций "Газпрома" завершена реконструкция газораспределительной станции "Чернореченская" и увеличена ее производительность в два раза - до 20 тысяч кубометров в час для газоснабжения объектов жилищного строительства в Северном парке и будущего студенческого кампуса на левобережье Томи", - говорится в сообщении.

На первую очередь кампуса 18 млрд рублей выделит правительство РФ по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, остальные средства - частные инвестиции от банков и инвесторов.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.