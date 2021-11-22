Летным директором "Победы" станет бывший сотрудник Ryanair Константин Тарасов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новым директором по организации летной работы лоукостера "Победа" станет Константин Тарасов, ранее работавший в Xiamen Airlines и Ryanair, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Сегодня директором по организации летной работы назначен Константин Тарасов. Он имеет большой опыт работы в ведущих зарубежных авиакомпаниях, в том числе в Xiamen Airlines и Ryanair, имеет степень Air transport management MSc британского Cranfield Uviversity. Уверен, что это будет огромным и правильным импульсом развития для нас с учетом наших грандиозных планов", - сказал Калмыков.

Предыдущий летный директор, Денис Петраков, уволился около двух месяцев назад. Telegram-канал "Аэрофлотовщина" связывал его уход из компании со сбоями в расписании перевозчика в августе прошлого года. Как сообщалось в августе, из-за нехватки пилотов на фоне пандемии "Победа" скорректировала план выполнения 50 рейсов в несколько последних дней августа. От полетов оказались отстранены 10 командиров воздушных судов, заменить их оказалось некем. Пассажиров "Победы" в итоге перевезли другие авиакомпании.