ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело о нарушении закона о защите конкуренции оператором Tele2 и наложила на компанию штраф в размере 825,5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ФАС.

"Оператор необоснованно повысил стоимость услуг сотовой связи. В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825,5 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регулятора напомнили, что в январе 2021 года компания Tele2 повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат. При этом ФАС установила, что уровень повышения оператором тарифов не был обусловлен ростом затрат, подчеркивается в сообщении.