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Байден выдвинул кандидатуру главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок на данном посту. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок в качестве председателя Федеральной резервной системы, а также выдвинуть доктора Лаэл Брейнард кандидатом на пост заместителя председателя Федеральной резервной системы", - отмечается в тексте.

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