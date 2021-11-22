Байден выдвинул кандидатуру главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок на данном посту. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть Джерома Пауэлла кандидатом на второй срок в качестве председателя Федеральной резервной системы, а также выдвинуть доктора Лаэл Брейнард кандидатом на пост заместителя председателя Федеральной резервной системы", - отмечается в тексте.