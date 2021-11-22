Эксперты: геополитическая напряженность может ослабить рубль до 77 за $1 и более

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Геополитическая напряженность может ослабить рубль до 77 рубля за $1 и более, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В понедельник курс доллара к рублю продолжает расти, демонстрируя максимальные значения с июля 2021 года. За день доллар по отношению к рублю прибавил около 1,36% и по состоянию на 16:30 мск торгуется в районе 74,8 рубля.

Эксперты считают геополитическую напряженность наиболее весомым фактором среди причин текущего ослабления рубля, среди которых напряженность на Украине, миграционный кризис в Белоруссии, а также карабахский конфликт (новый виток эскалации и жертвы), отметили специалисты "Локо-Инвест".

При этом аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что регуляторы применяют фактор нерыночного давления на спрос в рискованных активах (в том числе - санкционный и геополитический) в целях восстановления спроса на низкодоходные, "качественные" активы ввиду существенного увеличения инфляции.

Возможное повышение

Дальнейшее ухудшение внешнеполитического фона без сомнений может продавить курс рубля к доллару до уровня 75-77 рублей и даже более, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В "Локо-Инвест" также не исключают, что даже при стабильной ситуации на рынках премия за риск может краткосрочно ослабить рубль до 75-77 рублей за доллар из-за геополитической напряженности.

"Все будет зависеть от того, насколько масштабными по своим последствиям могут оказаться потенциальные угрозы. Пока нет оснований полагать, что геополитическое положение в ближайшей перспективе будет непременно становиться хуже", - добавил Бахтин.

В "Фридом Финанс" ожидают консолидации курса рубля в перспективе ближайшего месяца (примерно до даты заседания ЦБ 17 декабря 2021 года) в районе 67-79 рублей за доллар и 78-92 рублей за евро.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", после спада напряженности, геополитический дисконт в рубле снова начнет сокращаться и доллар до конца года будет находиться в диапазоне 71-75 рублей.