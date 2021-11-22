Россельхознадзор снял несколько ограничений на экспорт томатов из Азербайджана

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Азербайджан и Россия договорились о снятии некоторых ограничений на экспорт томатов. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности (АПБ) республики Гошгар Тахмазли.

"В результате переговоров, проведенных с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), устранен ряд препятствий, связанных с экспортом в РФ продукции растениеводства. Согласно достигнутой договоренности, останавливается проведение российской стороной видеомониторингов с целью предоставления разрешений на экспорт для производителей томатов. С 1 декабря разрешения Россельхознадзора на экспорт будут выдаваться непосредственно на основе гарантийного письма Агентства пищевой безопасности", - сказал глава АПБ, слова которого приводит азербайджанское информационное агентство АПА.

Кроме того, отметил он, с 1 декабря будет остановлена проверка каждой партии экспортируемой продукции растениеводства на предмет выявления вирусных и бактериальных заболеваний, для этого будут считаться достаточными результаты мониторингов и первичной лабораторной экспертизы, проводимых специалистами АПБ. "Это позволит предпринимателям избежать потерь времени и средств", - добавил Тахмазли.

16 ноября в Москве состоялись переговоры глав Россельхознадзора и АПБ. По их итогам была достигнута договоренность о том, что инспектировать азербайджанских производителей, желающих восстановить возможность экспорта томатов и яблок в Россию, будет Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретил импорт в Россию томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в поставляемой продукции. Позднее это ведомство частично сняло запрет, разрешив поставки ряду предприятий. По данным российской стороны, на сегодняшний день отправки в Россию возможны с 204 азербайджанских предприятий и 1 сельскохозяйственного кооператива, яблоки могут поставлять 70 организаций.