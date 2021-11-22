"Энергоатом" заявил о хакерской атаке на сайт после подписания соглашения с Westinghouse

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Хакеры атаковали сайт Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" сразу же после подписания в понедельник соглашения с американской компанией Westinghouse. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня официальный веб-сайт "Энергоатома" атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией "Вестингауз", - сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что "пока идут восстановительные работы", и компания просит воспользоваться страницами "Энергоатома" в социальных сетях и ее официальным Telegram-каналом.

Ранее в понедельник "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о начале строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. Компания контролирует 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками.