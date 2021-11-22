Более 43 тыс. тонн винограда собрали аграрии на Ставрополье в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2021 году собрали 43,5 тысяч тонн винограда, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"В 2021 году виноградарская отрасль Ставрополья завершила сбор янтарной ягоды в оптимальные сроки и положила в плодово-ягодную корзину региона 43,5 тыс. тонн винограда. В регионе с площади 4 тыс. га плодоносящей лозы при средней урожайности 107,7 ц/га виноград убрали 27 хозяйств из 12 городских и муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в крае было собрано 45 тыс. тонн винограда. Таким образом, в текущем году урожай уменьшился на 4%.

Отмечается, что лидерами отрасли стали Левокумский, Нефтекумский и Буденновский округа. В последнем насчитывается 33% всей уборочной площади виноградников по краю - 1,3 тыс. га. Валовой сбор винограда в этом году здесь составляет 20,9 тыс. тонн, что равняется половине всего ставропольского урожая.

Выращиванием винограда в округе занимаются такие сельскохозяйственные производители как: СХП "Виноградное", ООО "Вина Прикумья 2000", ООО "Жемчужина Ставрополья", ЗАО ВКК "Русь", ООО АП "Прасковейское". Двумя крупнейшими производителями винограда в Буденовском округе являются: ЗАО СХП "Виноградное" - площадь виноградников 598 га и ООО "Вина Прикумья 2000" - 479 га.

По данным пресс-службы, кроме винограда на Ставрополье собрали 65 тонн черешни, 17,2 тонн вишни, 691 тонн сливы, 760 тонн земляники, 616 тонн груши и 48 тыс. тонн яблок. Уборка яблок еще продолжается.